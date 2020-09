Bygning evakuert på Sola – bedrift mottok brev med hvitt pulver

Politiet har evakuert en bygning tilhørende Stangeland Maskin på Sola utenfor Stavanger. Bedriften har mottatt et brev med hvitt pulver.

– Situasjonen per nå er at vi har evakuert bygget, og de som har vært eksponert for brevet blir tatt hånd om av helsepersonell, forteller operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han legger til at ingen så langt har vist tegn til ubehag.

Politiet har evakuert bygningen og isolert brevet der det ble levert. De venter nå på assistanse og bistand fra bombegruppen i Oslo.

– Vi er fremdeles på stedet med store ressurser fra både politi, helse og brannvesen, sier Skårland.

Tirsdag kom nyheten om at en konvolutt med hvitt pulver var blitt sendt til rederiet Høyland Offshore i Øygarden kommune. Ifølge Skårland er det ingen grunn til å sette de to hendelsene i sammenheng på nåværende tidspunkt.

(©NTB)