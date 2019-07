Bygning ved Nord universitet i Bodø evakueres etter lekkasje av giftig gass

Et universitetsbygg tilhørende Nord universitet i Bodø evakueres etter at det begynte å lekke giftig gass på et laboratorium mandag ettermiddag.

– Universitetsbygget vil bli evakuert, skriver Nordland politidistrikt på Twitter. De opplyser videre at tre personer har rapport om ubehag i halsen. Ingen har blitt fraktet til sykehus på det nåværende tidspunkt, skriver politiet. Alle eksponerte er evakuert og gjort rede for etter lekkasjen, som skjedde inne på et laboratorium på Nord universitet i Bodø. Det er ikke meldt om alvorlig skadde personer. Lekkasjekilden ble meldt stanset rundt klokken 14.30. (©NTB)