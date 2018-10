Byråd Kjetil Lund utnevnt til vassdrags- og energidirektør

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Kjetil Lund (48) , er utnevnt til ny vassdrags- og energidirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Han tiltrer stillingen 1. april 2019. Lund blir sittende som byråd for næring og eierskap fram til da.

Byråd Lund vil i perioden frem mot tiltredelse ikke behandle saker som berører ansvaret for Oslo kommunes eieroppfølging i Hafslund E-CO AS og Fortum Oslo Varme AS, samt eventuelle saker som berører NVEs ansvarsområde, opplyser Oslo kommune.

– Kjetil Lund har lang erfaring fra politikk, forvaltning, kraftbransjen og fra klimaarbeid. Med utnevnelsen av Kjetil Lund får Norges vassdrags- og energidirektorat en særdeles kompetent og godt egnet leder, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådsleder Johansen understreker at Lund har bidratt betydelig med å ytterligere styrke byrådets arbeid for aktivt eierskap og utvikling av grønt næringsliv.

– Jeg er glad for at Kjetil Lund skal fortsette som byråd for næring og eierskap fram til 1. april, sier byrådsleder Johansen.

(©NTB)

