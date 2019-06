Byråden for byutvikling i Bergen går av

Byrådet i Bergen utnevner mandag en ny byutviklingsråd etter at Anna Elisa Tryti (Ap) trekker seg etter eget ønske.

– Byråd Anna Elisa Tryti har meddelt at hun ønsker å fratre som byråd. I den forbindelse vil byrådsleder Roger Valhammer utnevne ny byråd for byutvikling, skriver byrådet i Bergen i en pressemelding.

En ny byråd vil presenteres på en pressekonferanse klokken 12.

Det er ikke kjent hvorfor Tryti har valgt å trekke seg, men Tryti er en av to politikere som begge har mottatt anonyme trusselbrev.

I begynnelsen av juni åpnet politiet etterforskning etter at det ble sendt et nytt trusselbrev til Tryti. De skal også etterforske et hull i et vindu, som hun mener er et kulehull.

Tryti knytter trakasseringen og truslene til den betente bompengesaken.

