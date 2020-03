Byrådet i Oslo frykter stengte barnevernsinstitusjoner

Byrådet i Oslo er bekymret for at barnevernsinstitusjoner kan bli stengt på grunn av koronasykdom. Nå ber skolebyrådet om at ansatte må testes.

– Jeg er veldig bekymret for at barnevernet ikke er prioritert for testing ved mistanke om smitte av covid-19, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), til Dagsavisen.

– Barne- og familieetaten i Oslo er allerede i en kritisk situasjon ved at det nå er en risiko for at institusjoner må stenge på grunn av høyt sykefravær, sier hun.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) deler imidlertid ikke bekymringen for manglende koronatesting av barnevernsansatte.

– Vi erfarer at andre kommuner håndterer dette mer skjønnsmessig og vurderer fortløpende hvor og hvem det er behov for å teste slik at tilbud opprettholdes. Men ut fra brevet vi fikk fra etaten før helgen, har vi skjønt at dette ikke har skjedd i Oslo kommune, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

