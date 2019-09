Byrådet i Oslo vil endre eiendomsskatten

Mens finansminister Siv Jensen (Frp) vil eiendomsskatten til livs, foreslår det rødgrønne byrådet i Oslo endringer for å sikre inntektene derfra.

I budsjettet for 2020 foreslår det sittende byrådet å senke bunnfradraget fra 4,6 til 4 millioner kroner. Det skjer etter at regjeringen i fjor vedtok at en mindre del av verdien på boligen skal skattlegges, noe som gir kommunen lavere inntekter.

Oslo-byrådet mener likevel at få vil merke noe til endringen de foreslår:

– Andelen som betaler eiendomsskatt i 2020, blir på samme nivå som i 2019, mens flertallet av dem som betaler, vil få en skattereduksjon, heter det i budsjettforslaget.

Med endringene får hovedstaden 60 millioner mindre i skatteinntekter enn i år, når boligprisveksten er regnet inn.

I tillegg til å redusere verdigrunnlaget for skatten, har regjeringen varslet at den vil senke makssatsen fra 4 til 3 promille neste år. Siv Jensen har på forhånd gått ut mot kommuner som vil «forsøke å lure seg unna kuttene», ifølge E24.

(©NTB)