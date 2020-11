Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber om en egen tiltakspakke for Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber om at regjeringen kommer med en egen til tiltakspakke for Oslo og at de gir overlevelsesgaranti til bedrifter.

– Mange av Oslos hjørnestensbedrifter står i fare for å forsvinne. Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus. Vi tenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot reiseliv og uteliv, og spesielt inn mot områdene med høyest ledighet, sier Johansen. Byrådslederen sier det er ekstremt viktig at kompensasjonsordninger treffer dem som er hardest rammet, og at de sikrer at konkursutsatte bedrifter overlever. Han viser også til det han kaller en tankevekkende aksjon som ble gjennomført på Grünerløkka tidligere i uka. Der ble det hengt opp en rekke plakater om at store kjeder kan komme til å åpne der det i dag er uavhengige butikker og spisesteder. – Jeg håper at regjeringen svarer på vårt nødrop og gir en overlevelsesgaranti til bedrifter som var lønnsomme før pandemien. Reklame Black Week: De beste motekuppene du gjør nå Sykdom

Medisin/Helse