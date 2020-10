Byrådslederen lover nye tiltak i Oslo mandag

Nye koronatiltak i Oslo vil komme på mandag opplyser byrådsleder Raymond Johansen. Han er bekymret for smitteøkningen.

Torsdag ble 79 personer meldt smittet i hovedstaden. Kun en gang etter 3. april har tallet vært høyere. De siste to ukene er 662 registrert smittet i hovedstaden.

– Jeg er bekymret over det, og vi jobber med å få ned tallene. Vi vil ha en pressekonferanse på mandag hvor vi legger fram nye tiltak, sier Johansen til NRK.

Han peker på viktigheten av å redusere kontakten mellom folk og å sørge for at avstanden er en meter. Han er også bekymret for importsmitte.

