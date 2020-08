Byrådslederen vil ha påbud om munnbind i kollektivtransporten i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ønsker at det skal komme en anbefaling om påbud om munnbind i kollektivtransporten.

Oslo vil ikke innføre råd om bruk av munnbind på kollektivtransport uten at det foreligger en nasjonal anbefaling, men ønsker at en slik anbefaling skal komme.

– Vår holdning er klar. Vi ønsker at det kommer nasjonal anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sier Johansen.

Han sier videre at det med en slik anbefaling også bør være et system som sikrer at alle får tilgang til gratis munnbind.