Byrådspartiene og Rødt lover budsjettsamarbeid i Oslo

Byrådspartiene i Oslo er kommet til enighet med Rødt om en kort samarbeidsavtale.

Byrådspartiene Ap, MDG og SV og Rødt undertegnet tirsdag en kort topunktsavtale der de forplikter seg til å «søke å danne flertall for ordinært og revidert budsjett» i inneværende bystyreperiode.

Partiene erklærer samtidig at de vil «fortsette et konstruktivt samarbeid» på saksfelt og områder der de har felles interesser.

De fire partiene endte derimot opp med å avslutte forhandlingene om en mer omfattende samarbeidsavtale.

– Byrådspartiene var ikke villige til å møte våre konkrete politiske krav, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo.

Han legger til at Rødt hele tida har vært tydelig på at partiet ikke støtter et borgerlig byråd i Oslo, og at det derfor ikke er nødvendig med en omfattende avtale for å fortsette samarbeidet.

Frode Jacobsen, leder for Oslo Arbeiderparti, sier han er glad for enigheten.

– Våre fire partier har vist gjennom fem budsjettbehandlinger at vi sammen tar Oslo i en grønn og mer rettferdig retning, sier Jacobsen.

