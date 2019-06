Byutviklingsråd i Bergen lever med voldsalarm etter trusler

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) i Bergen har blitt skjelt ut, fått trusselbrev og kulehull i stuevinduet, og lever med voldsalarm

– Jeg oppfattet disse truslene som svært alvorlige, og det har vært en stor belastning for meg og hele familien min nå i to år. Jeg lever med voldsalarm, politiet patruljerer jevnlig utenfor huset mitt og jeg går ikke alene i byen på kveldstid, sier Tryti til NRK.

Etter et bystyremøte i april 2017 med diskusjon om økte bompengesatser og innføring av en ytre bomring i Bergen, fikk hun et anonymt brev. I brevet blir ut skjelt ut på grunn av utbyggingen av bybanen til Fyllingen og høye bompengekostnader.

I brevet står det at det er sendt for at politikeren skal forstå hvordan det er å bli uskyldig plaget av maktmisbrukende politikere.

– Trakasseringen vil foregå helt til du endrer kurs, trekker deg fra politikken eller begår selvmord, heter det i brevet.

Noen uker etter oppdager Tryti og hennes ektemann et kulehull i stuevinduet. Byutviklingsbyråden sier til NRK at hun ikke er i tvil om at det er sammenheng mellom kulehullet og brevet, og at hun oppfatter dette som en del av bompengeaksjonen.

I forrige uke tok Klepp-ordfører Anne Mari Braut Nese (H) oppgjør med hets og hærverk hun og familien har blitt utsatt for i forbindelse med bompengesaken. Tryti sier at det er på grunn av Klepp-ordføreren at hun nå velger å stå fram.

(©NTB)