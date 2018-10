Campingplasser oversvømmet etter flom: - Jeg er fortvila

Flere campingplasser flommer over etter helgens rekordnedbør. Både i Nordfjord og Voss har man evakuert områdene.

- Jeg er fortvila. Hva skal man gjøre?, spør Inge Johnsen til Firda (for abonnenter), daglig leder på Reed Camping i Gloppen.

Enorme nedbørsmengder har gjort at elver har flommet over i flere deler av landet.

I Nordfjord-kommunen Gloppen er det Breimsvatnet som har rent over og nådd Reed Camping. Til samme nettsted sier Johnsen på telefon at vannet er 10-20 centimeter fra hyttene som ligger lavest i terrenget.

- SFE må skjerpe seg

Ifølge Johnsen er det Sogn og Fjordane Energi (SFE) som har skylden for at dette skjer igjen. Det er nemlig ikke første gangen campingen står under vann.

SFE, som driver et kraftverk i Trysilfoss, har en luke til å styre hvor mye vann som blir tappet ut av Breimsvatn, skriver Firda.

HØYT VANN: Campingbeboerne hadde en stri tørn med å komme seg tørrskodd ut fra vannmassene.

- SFE må skjerpe seg. De burde tappa ned tidligere, når det var så store mender nedbør, sier Johnsen.

En av naboene til campingplassen, Sindre Seppola Reed, forstår fortvilelsen til driveren, men påpeker at slusene til energiselskapet har vært åpne i to uker allerede.

- De har vært åpne siden 1. oktober, men likevel blir ikke de store vannmengdene tatt unna, sier Reed til Nettavisen på telefon.

- Ikke noe trivelig

Da Reed ble kontaktet kunne han informere om ganske spesielle forhold i hjemkommunen.

- Det er 22 grader her nå, så i grunnen er det badetemperatur. Men selv om det er fascinerende å se på, så er det ikke noe trivelig etterpå, sier Reed.

OVERSVØMMET: Lekeplassen på campingen sto i vann søndag ettermiddag. I bakgrunnen skimtes så vidt moloen som har gått føyken.

Og selv om det kan minne om sommervær, er det ikke av det gode. Den høye temperaturen gjør at snøen smelter, fort.

- Vi har en uoffisiell nedbørsmåling her, og den viste 83 millimeter i går. Det, sammen med snøsmeltingen, gjør at Breimvatnet går over breddene.

Det er også ventet mer nedbør søndag.

Voss rammet

Også på Voss camping nådde vannet langt inn på plassen, men heller ikke der var det første gangen det hadde flommet over.

– Det er ikke noe dramatisk her ennå, men vannet er på vei inn, sier daglig leder ved Voss camping, Alexander William Mathieson, til Bergensavisen.

Allerede lørdag kveld startet de evakueringen. Søndag morgen ble flere campingvogner evakuert. Totalt er rundt 25 vogner evakuert, forteller Mathieson.

– Dette er de vognene som ligger lavest på campingplassen, forklarer han.

