Cappelen brukte Jensen for å kjøpe seg ut av straffesak

Hasjsmugleren hevder også å ha omsatt narkotika for over én milliard kroner.

BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): Torsdag startet hasjsmugler og mangeårig politiinformant Gjermund Cappelen sin forklaring i ankesaken hvor han og Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet.

Cappelens forklaring er ett av Spesialenhetens viktigste bevisføringen mot Jensen.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld, Cappelen har erkjent de straffbare forholdene.

Eirik Jensen benekter å ha gjort noe straffbart.

19. desember 2013 ble Cappelen og flere personer i hans nærmeste hasjnettverk pågrepet i en strengt hemmelig politiaksjon. Den var så hemmelig at politibetjenter, som allerede er underlagt taushetsplikt, måtte signere en ekstra taushetserklæring.

- Ville kjøpe meg ut

Da Cappelen satt på høysikkerhetsfengselet på Ila, etter pågripelsen, gikk det etter hvert opp for ham at han måtte forhandle seg ut av situasjonen. Tilstå alt, og fortelle hele historien.

- Jeg skal ikke legge skjul på at motivasjonen har vært å kjøpe meg ut av en vanskelig situasjon. Slik har jeg alltid vært. Når jeg har stått i en vanskelig situasjon har jeg alltid forsøkt å deale meg ut av den, sa Cappelen i retten.

- Da jeg tok valget, skjønte jeg at jeg ikke kunne fortelle en bambushistorie om 100 kilo hasj på Røa (vest i Oslo). Politiet beslagla senere et parti på 350 kilo hasj. De fant lapper som var et hasjregnskap. Det var livsstil med mange penger og mye reiseaktivitet. Jeg kunne ikke fortelle en røverhistorie, jeg måtte fortelle fakta.

I hasjregnskapet var det kodede navn på personer som hadde bestilt partier med narkotika. Oversikten vite også hvor mange penger de ulike personene skyldte.

I retten fortalte Cappelen om en mangeårig samarbeid som gikk på at Jensen skulle passe på å gi informasjon om det var åpne grenseoverganger. Cappelen hevder også at Jensen fikk betalt 500 kroner per kilo hasj som ble importert inn til Norge.

I tillegg hevder Cappelen at Jensen fikk betalt for å passe på å fortelle ham om eventuelle spaninger mot seg selv og sitt hasjnettverk.

- Jensen skulle passe på meg, slik at det ikke ble planlagt noe spaning og aksjoner mot meg og mine nærmeste i nettverket. Han skulle passe på at det ikke ble beslaglagt noen transporter som kom fra utlandet. Grenseoverganger er kritiske. Dersom det blir beslag kan det være en kurerer velger å samarbeide med politiet, sa Cappelen.

- Jensen var en god venn

I retten forklarte han også at han selv ga informasjon om kriminelle miljøer og personer til Jensen som han brukte til å få løst straffesaker. Cappelen fikk også spørsmål om hvorfor han valgte å tyste på Jensen, men ingen andre i sitt nettverk.

Cappelen hevder at Jensen fikk pusset opp et bad i en bolig på Østlandet som gjenytelse for at han fikk hjelp av Jensen til å smugle narkotika. Verdien skal være minst 200.000 kroner, ifølge dommen i Oslo tingrett.

- Kunder som kjøpte hasj, en kurer og lagermedarbeider er folk som kommer og går. Jeg kunne ikke bare skravle i vei om alle jeg har samarbeidet med. Dette handler om min sikkerhet, og det har vært utfordrende. Spesielt om ting Jensen har fortalt om i media.

Eirik Jensen sier til Nettavisen at påstandene fra Cappelen er de samme som før, og at han ikke ønsker å kommentere dem.

Selv om Cappelen innrømmet å ha en kynisk agenda med å navngi Jensen for å oppnå strafferabatt, ytret han også noe vemod.

- Eirik (Jensen) var en god venn. Men jeg følte et svik. Jeg var også forbannet fordi jeg var blitt tatt. Han var betalt av meg for å sørge for at jeg ikke ble arrestert, sa Cappelen.

I retten fortalte han også om at han hadde forklart seg til Spesialenheten uten å ha innsyn i dokumenter i saken.

- Dette var helt bevisst fra min og min advokats side. Jeg ville bevise at det jeg sa faktisk stemte. Derfor ville vi ikke ha dokumenter i saken.

Jensen fikk hemmelig Elden-råd

Hasjsmugleren er tiltalt for grov korrupsjon og omfattende innførsel av narkotika. Han har hevdet at han fikk hjelp av den tidligere polititoppen Eirik Jensen, som hele tiden har nektet straffskyld.

I Oslo tingrett Jensen dømt til 21 års fengsel, mens Cappelen fikk 15 års fengsel, inkludert seks års strafferabatt for å ha snakket Jensen inn i saken. Jensen anket skyldspørsmålet, Cappelen, som har erkjent de straffbare forholdene, har bare anket straffutmålingen.

Cappelen fortalte om hemmelige møter mellom ham og Jensen. Dette bildet er av bilene deres på Ekebergsletten i Oslo, høsten 2013. Ingen av dem visste at en kjent kriminell avbildet dem.

Jensen startet sin forklaring forrige uke. Da han var i vitneboksen tirsdag innrømmet han at han hadde brutt informantinstruksen for politiet.

Forrige uke omtalte Nettavisen nyheten om at Jensen vurderte å droppe å forklare seg fordi retten besluttet at deler av hans versjon skulle gå for lukket rett, altså uten presse og andre tilhørere.

Årsaken var hensynet til sikkerheten til spesifikke personer som ville bli nevnt i forbindelse med prosjekter han jobbet med i politiet. Detaljer om samarbeidet med Cappelen, som politiinformant, gikk også for lukkede dører.

Etter hemmelig råd fra stjerneadvokaten John Christian Elden valgte han å snu.

Spesialenheten for politisaker, som er ansvarlig for saken mot Jensen, mener å ha en rekke bevis på at han samarbeidet med Cappelen om kriminell aktivitet, mot betaling.

På spørsmål fra dommeren, svarte Cappelen at han som hasjsmugler trolig har omsatt narkotika for én milliard kroner.

- Fortjenesten har vært på i overkant av 800 millioner kroner. Da har jeg ikke tatt med haugevis med restaurantregninger og reiser. Med dette snakker vi kanskje titalls millioner kroner i tillegg.

- I dag er jeg helt blakk. Det er helt syke mengder penger som er blitt brukt opp.

Inndratt 825 mill.

I Oslo tingrett ble Cappelen dømt til inndragelse av 825 millioner kroner. Verdigjenstander og kontakter ble også inndratt. Nettavisen har også omtalt nyheten om at Telenor tok saken til Forliksrådet fordi Cappelen ikke kunne betale en gammel telefonregning på 10.000 kroner.

Blant bevisene Spesialenheten mener å ha mot Jensen er 1523 kommunikasjonshendelser mellom de to, herunder 1399 SMS-er fra 2009 og fram til Jensen ble pågrepet i 24. februar 2014.

Disse danner ifølge dommen et mønster der Cappelen i fordekte kodemeldinger varsler om en ventet last med hasj, mens Jensen i SMS-er som "stille" og "solskinn" gir beskjed om hvorvidt kysten er klar.

I dommen fra Oslo tingrett sa Jensen at han ikke kjente til Cappelens omfattende hasjsmugling. Dette ble han ikke trodd på, og retten mener denne forklaringen var helt usannsynlig.

