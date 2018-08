NRK-profil Carina Olset selger leiligheten sin igjen etter bare ett år.

NRK-programleder Carina Olset selger sin leilighet i Rælingen. En sjelden mulighet ifølge megler Kari Killi i Krogsveen, om enn til en litt høypris.

- Boligen har en høy kvadratmeterpris. Det er sjeldent at man finner så nye boliger i dette området. Sist gang gikk den med en gang, sier Killi, som også var megler da Olset kjøpte leiligheten.

Den folkekjære programlederen melder selv om salg av leiligheten på Twitter. Hun skal ha bodd i det som er halvparten av en enebolig i ikke mer enn ett år, ifølge megleren. Leiligheten er lagt ut for 4.450.000 kroner.

Villaen ble bygget i 2013, og boligen er på 100 kvadratmeter. Killi regner med at boligen vil gå mer eller mindre like raskt denne gangen.

- Hun kjøpte den jo for et år siden, og har ikke gjort noe særlig med den siden da, men hun har jo veldig god smak. Det er en lekker leilighet med walk-in-closet og et kjempelekkert kjøkken.

Fant lykken med Hønefoss-kaptein

Tidligere i sommer kunne Olset også fortelle at hun har funnet kjærligheten med Hønefoss-kaptein Tor Øyvind Hovda.

– Vi møttes på Tinder i vår. Det satt like bra som scoringen til Pavard i åttedelsfinalen mot Argentina, det, forteller Olset, som har hatt en travel sommer til NTB.

Hun forteller videre at med vellykkede VM-sendinger og nyforelskelse har sommeren i år vært den beste.

– Og så blir absolutt alt bedre når man er forelsket, så for meg har sommeren 2018 vært livets aller, aller beste, smårødmer Olset overfor NTB.

Åpen om tabubelagt sykdom

Olset, som er en favoritt blant mange fotballfrelste, har vært åpen om at hun lever med den kroniske tarmsykdommen Ulcerøs Kolitt, og har blitt et forbilde for mange. Hun fortalte først om sykdommen i 2015, og i vinter delte hun med sine følgere på Instagram at for første gang på lenge hadde påvist gode verdier hos sykehuset.

Til NTB fortalte Olset tidligere i sommer at helsa endelig spilte på lag.

– Helsa spiller på lag, verdiene er fremdeles lave og sykdommen holdes i sjakk med medisiner, sier en lettet Olset.

