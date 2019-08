Carl I. Hagen foreslår halvering av alle bompengetakster

Frp-veteran Carl I. Hagen mener han har løsningen på bompengestriden i regjeringen: Alle bompengetakster halveres og oljepenger brukes til å finansiere kuttet.

På den måten mener Hagen at regjeringens to ytterpunkter i bompengespørsmålet – Venstre og Frp – kan møtes på midten.

– Venstre elsker bompenger. Vi kan ikke fordra bompenger. Hvis Erna Solberg er fornuftig, forsøker hun å finne noe midt imellom. Da bør hun gå inn for halvering av takstene i hele landet, sier Hagen til NTB.

Den tidligere Frp-lederen sier at han egentlig ikke hadde tenkt å kommentere de pågående forhandlingene mellom partilederne i bompengesaken.

– Men fordi Abid Raja (V) nylig var ute og sa at Venstre ikke har noe å gi i forhandlingene, velger jeg å nevne dette, sier Hagen.

Landsmøtevedtak

Han viser til at Frps landsmøte i vår vedtok å bruke oljepenger til å slette bompengegjelden og fjerne alle landets bomstasjoner.

– Bompengeinntektene i neste års budsjett vil trolig ligge på rundt 15 milliarder kroner. Vi bør i hvert fall foreslå at 7,5 milliarder av disse blir fjernet og dekkes av oljepenger. Da har vi og Venstre møttes på midten, sier Hagen.

Han er ikke engang sikker på at Frps landsstyre vil gå med på denne drastiske løsningen.

– Landsstyret har vært veldig klare på å fjerne bommene. Men dette vil være et fornuftig forsøk, sier han.

Håper på løsning

Hagen var sentral i opprøret i Frp før sommeren, hvor flere sentrale partimedlemmer krevde mer gjennomslag i bompengesaken.

Opprøret endte opp med et krisemøte i juni og påfølgende forhandlinger på ledernivå i regjeringspartiene. Nå venter flere av dem som markerte sin frustrasjon i saken, på resultater, noe Frp-leder Siv Jensen har sagt til VG at helst bør komme tidlig i august.

Fylkesleder Johan Aas i Innlandet Frp sier til NTB det bør komme noen resultater i løpet av en drøy ukes tid, men understreker at partiledelsen må få arbeidsro, og at det ikke er satt noen tidsfrist.

– Vi Frp-ere er generelt utålmodige. Samtidig bestemte vi også på landsstyremøtet før sommeren at partiledelsen skulle få den tiden de trengte, sier han.

– Resultatet viktigst

Heller ikke stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) vil legge press på partiledelsen. I sommer slo han fast at det er 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjeringen, mye på grunn av bompengestriden.

– Tidligere har Siv Jensen vist at hun har klart å forhandle fram meget gode gjennomslag for Frp, både når det gjelder samferdsel, innvandring, skatt og andre temaer. Jeg håper og tror at hun får til det her også, sier han.

Og legger til:

– Om det kommer noe fra forhandlingene nå eller 20. august, har ikke stor betydning. Det viktigste er å få resultater, sier han.

Ingen kommentar

Carl I. Hagen sier at han ikke tror det kommer noe fra forhandlingene før budsjettkonferansen i slutten av måneden.

NTB har de siste dagene snakket både med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og statsminister Erna Solberg (H). Ingen av dem har ønsket å si noe om framgangen i bompengeforhandlingene.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker heller ikke å kommentere saken.

Det har ikke lyktes å få en kommentar fra Frp-leder Siv Jensen om forhandlingene.

(©NTB)