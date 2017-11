Carl I. Hagen innstilles til Nobelkomiteen.

Frps valgkomité innstiller på at Carl I. Hagen skal erstatte Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen.

Innstillingen fra valgkomiteen ble klar onsdag formiddag. NTB får bekreftet at Hagen foreslås som partiets medlem av Nobelkomiteen. Det var Aftenposten som først meldte nyheten.

Den endelige avgjørelsen tas når Fremskrittspartiets stortingsgruppe møtes onsdag klokken 15.

– Jeg setter pris på innstillingen og avventer videre prosess, lyder Hagens korte kommentar etter at valgkomiteens leder Ulf Leirstein bekreftet at den innstiller på Hagen som Frps medlem i Nobelkomiteen.

Frps nåværende medlem i komiteen, Inger Marie Ytterhorn (76) har sagt at hun ønsker gjenvalg.

– Mange prisvinnere er blitt fullstendig anonyme i etterkant av tildelingen. Da kan man jo spørre seg om hvorvidt utdelinger er gjort i et kortsiktig perspektiv basert på politisk korrekthet. Carl I. Hagen kan være en motvekt til dette, sa Christian Tybring-Gjedde tirsdag.

Sittende stortingsrepresentanter kan ikke velges til Nobelkomiteen.

Hagen er vararepresentant til Stortinget og ventes å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.

Fremskrittspartiet gikk derfor til det skritt å be Stortingets konstitusjonelle avdeling om en redegjørelse for om Hagen i det hele tatt er valgbar til Nobelkomiteen. Reglene sier at en stortingsrepresentant ikke kan sitte der, men hva med en vararepresentant?

Konklusjonen var ikke entydig – selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det «ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter».

Hagen ønsket seg inn i Nobelkomiteen også i 2011, men ble vraket etter avstemningen i Frps stortingsgruppe, og Ytterholm ble valgt. Det førte til at han trakk seg som partiets eldregeneral. Konflikten satte forholdet til partileder Siv Jensen på store prøver.

– Hun kunne ha trukket seg og latt meg få nobelvervet, om ikke annet enn i takknemlighet for alle politiske muligheter og meningsfullt arbeid jeg hadde sørget for at hun fikk, sier Hagen selv i Gunnar Ringheims bok «Frp – rett fra levra».

