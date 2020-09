Carl I. Hagen øyner nytt inntog på Stortinget

Frps tidligere leder Carl I. Hagen stiller ved neste års stortingsvalg som toppkandidat for Oppland Frp og kandidat til tredjeplassen i Oslo Frp.

Hagen sier han stiller på forespørsel fra flere medlemmer i Oppland Frp.

– Jeg vil kjempe for at vi skal komme tilbake som et parti med 20 prosent oppslutning. Der var vi før deltakelsen i regjeringen ble satt foran vårt partis oppslutning om våre politiske løsninger på landets utfordringer, sier han til Gudbrandsdølen Dagningen.

Nominasjonskomiteen i Oppland Frp skal onsdag kveld intervjue Frp-veteranen, som var stortingsrepresentant fra 1981 til 2009.

– Hvis de ønsker det, skal jeg med glede også drive valgkamp i Oppland, sier Hagen til NRK.

