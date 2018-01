Carl I. Hagen vil stanse miljøutredning i Oslo

- Unødvendig og bortkastet bruk av skattebetalernes penger.

I forrige uke fortalte miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), at de nå utreder hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024.

Opposisjonspartiene mente dette vil bety et forbud mot bensin- og dieselbiler, noe som ble avvist av byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nå mener Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, at utredningen må stanses.

- En slik utredning er både unødvendig og en bortkastet bruk av skattebetalernes penger, sier Hagen til Nettavisen.

Han mener nemlig at den eneste måten å få til et fossilfritt Oslo sentrum, er å forby bensin- og dieselbiler, noe han også påpekte i forrige uke.

- Det er kun departementet som kan fatte vedtak om et slikt forbud, og vi trenger ingen utredning for å fortelle dem at det ikke vil bli aktuelt, sier han, og legger samtidig til:

- Riktignok ble byråden via media korrigert av byrådslederen, men like fullt stod de på at det skulle utredes, sier Hagen.

Departementet: - Må spørre oss



Samferdselsdepartementet, som også styres av Fremskrittspartiet, bekrefter det Hagen sier. De opplyser at det er Veitrafikklovens § 7 som må anvendes for å forby visse grupper kjøretøy i et område.

- Da mediesaken kom sjekket vi med embetsverket i departementet om hvilket mandat byrådet har til å kunne forby bensin- og dieselbiler. Svaret var at den myndigheten har de ikke, den ligger hos Samferdselsdepartementet, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet til Nettavisen.

- Ifølge lovverket har de ikke anledning til å forby visse drivstofftyper. Da må de spørre oss om lov for å gjøre det, påpeker han.

- Er dette noe dere ønsker?

- Det er ikke aktuell politikk for regjeringen å gå inn på et slikt forbud. Vi har brukt positive virkemidler som viser seg å fungere for at folk skal velge miljøvennlige kjøretøy, sier Skjervold.

- Folk føres bak lyset



I Oslo kommunes klimabudsjett, som alle partier unntatt Frp stemte for, står det:

«Byrådet har i byrådsplattformen slått fast et mål om at sentrum innenfor Ring 3 skal være fossilfritt innen 2024. Lavutslippssone for tyngre kjøretøy er ute på høring. Byrådet vil utrede nærmere et veikart mot fossilfritt sentrum i 2024».

- Både Arbeiderpartiet og Høyre fører folk bak lyset, og det gjør de fordi de stemte for et klimabudsjett i fjor. Det var bare Fremskrittspartiet som stemte imot, sa Hagen i forrige uke.



