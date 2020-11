Chateau Neuf stenger ut november etter at ansatt testet positivt

Det Norske Studentersamfund (DNS) i Oslo stenger dørene på Chateau Neuf ut november etter en ansatt er påvist smittet av covid-19.

Alle som var innenfor dørene tirsdag 3. november, bes om å følge med på symptomer, skriver DNS i en pressemelding lørdag. Den smittede er i isolasjon, og alle nærkontaktene til vedkommende er i karantene.

Etter dialog med bydelsoverlegen ble Chateau Neuf stengt fra og med lørdag kveld, og ut november er alle forestillinger avlyst. Dette rammer blant annet musikalen «West Side Story», musikkshowet «Musical Express» og teateroppsetningen «Pippi Feirer Jul».

Daglig leder Linn Cecilie Andresen i Chateau Neuf AS sier til Universitas at nedstengingen ikke er positivt for økonomien på huset, men understreker at det er et større problem at byens studenter mister nok et sosialt samlingspunkt.

–⁠ Vi vet fra tidligere at mange studenter sliter med å finne seg til rette i denne byen, og det er ingen grunn til å tro at dette har blitt noe bedre under koronapandemien. Derfor synes vi det er trist å nå måtte stenge ett av de få gjenværende samlingsstedene, skriver Andresen til studentavisa.

(©NTB)