Christine Meyer: - Jeg har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent

SSB-direktøren bekrefter at hun forhandler om en sluttavtale.

Finansminister Siv Jensen har gitt beskjed om at hun ikke har tillit til sjefen i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer. Det gjorde hun både overfor Meyer torsdag og overfor pressen fredag.

Meyer er blitt kraftig kritisert etter at 25 forskere ble varslet om at de skulle flyttes fra avdelingen for forskning til avdelingen for statistikk. En av disse forskerne er mannen bak det såkalte innvandringsregnskapet, Erling Holmøy.

Holmøy stilte lørdag i Det store intervjuet her i Nettavisen. Der kom også han med kritikk av Meyer.

– Det er en sensasjonell situasjon. Det er veldig trist at byrået har havnet i denne situasjonen, men jeg forstår hvorfor. Christine Meyer har et klart ansvar for det, sier Erling Holmøy til Nettavisen.

Christine Meyer sier til Aftenposten at hun har mottatt utkast til sluttavtale fra Finansdepartementet, hvor det står at hun kun skal uttale seg «høvelig» etter at hun går av.

- Det er uklart for meg hva det betyr, men det har vært et ønske fra Finansdepartementet. Jeg har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd, og da må ikke noen kunne komme etterpå og si at jeg snakket «uhøvelig», sier Meyer til avisen.

Hun bekrefter samtidig at forhandlingene også handler om økonomi, altså hvor stor kompensasjon hun skal motta for å trekke seg.

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum sier til NRK at han tror at Meyer vil kunne få opp mot 5,6 millioner kroner for å gå av. Dette tilsvarer lønnen ut åremålet på fire år. Stavrum tror likevel at 2-3 årslønner er mer sannsynlig, altså fra 2,8 til 4,2 millioner kroner.

