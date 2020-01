Circle K-drapet for retten – tiltalte erkjenner skyld

En 22 år gammel mann vil erklære seg skyldig når han fredag møter i retten, tiltalt for drapet på sin egen fetter på en Circle K-stasjon i Bergen.

Under et masseslagsmål – der tiltalte og offeret sto på hver sin side – ble 28 år gamle Said Bassam Chataya stukket gjentatte ganger med kniv. Han døde av et knivstikk gjennom hjertet og forblødning, framgår det av tiltalen.

Mannen som holdt i kniven, var Chatayas fetter.

– Han erkjenner straffskyld for drap. Det er ingen hemmelighet at han var beruset. Han vil komme til å forklare seg så godt han kan, sier 22-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, til Bergens Tidende.

Tidligere i etterforskningen framholdt mannen at han ikke hadde drapsforsett og erkjente derfor kun kroppsskade med døden til følge.

– Hadde han vært nykter, så hadde han forstått at de skadene fornærmede ble utsatt for, kunne medføre døden, sier forsvareren nå.

Et overvåkingskamera på stedet fanget opp hendelsen. Til sammen ble tolv personer pågrepet og innbrakt etter at det brøt ut et voldsomt masseslagsmål på Circle Ks bensinstasjon ved Danmarksplass i Bergen 15. februar i fjor. Blant dem var den nå tiltalte mannen. Ni av dem ble raskt løslatt igjen.

22-åringen er også tiltalt for å ha vært voldelig og truende mot sin tidligere samboer, samt for å ha truet flere andre personer.

Saken kommer opp for Bergen tingrett fredag og skal behandles over seks rettsdager.

