Flere danskebåter stanses av uværet

Det er ventet opp mot 10 meter høye bølger i Skagerrak. Dermed innstiller både Color Line og Fjord Line en rekke avganger. DFDS rammes også.

Det varslede uværet har ført til at farenivået er høynet til oransje – det nest høyeste nivået.

Ifølge Color Lines ruteoversikt er avgangen Kristiansand–Hirtshals klokka 16.30 innstilt og avgangen Larvik-Hirtshals klokka 17.30 innstilt. Naturlig nok er også returavgangene fra Hirtshals fredag kveld innstilt.

Fjord Line opplyser til NTB at de har innstilt avgangen fra Langesund til Hirtshals fredag formiddag og kveldsavgangen fra Hirtshals til Stavanger. Ferja som skal dra fra Bergen til Stavanger på formiddagen, og deretter videre til Hirtshals, går som planlagt.

DFDS opplyser at deres avgang fra Oslo til København går til planlagt tid klokka 16.30 fredag, men at skipet forlenger tiden i Oslofjorden, slik at de unngår den verste stormen i høy sjø.

Stena Line går også til avtalt tid fra Oslo klokka 19.30, men ferja kommer seg aldri fram til Frederikshavn. For å unngå uværet, kjører den i stedet en runde i Oslofjorden og returnerer deretter til den norske hovedstaden.

Flere steder langs kysten regnes det som farlig å være ute i småbåt på grunn av høye bølger.

– Det kommer et nytt kraftig lavtrykk inn mot Sør-Norge. Denne gangen er det Rogaland, Sørlandet og Østlandet som blir hardest rammet. Utover fredag vil vinden øke på til full storm, vi får vindkast helt opp i 45 meter per sekund, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Yr.

