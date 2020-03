Color Line permitterer 2.000 ansatte

Color Line stanser alle seilinger til Danmark, Tyskland og Sverige på grunn av koronaviruset. 2.000 ansatte permitteres.

Dette er Norges største fergerederi for utenlandske ferger. Ansatte er urolige og frustrerte, forteller hovedtillitsvalgt Erina Bryn Kjær til Fri Fagbevegelse.

– De fleste går rett fra skipet og hjem i karantene i 14 dager. Mange er bekymret for egen økonomi, sier hun.

De ansatte risikerer å gå ned nesten 50 prosent i inntekt når de går over på dagpenger på grunn av spesielle ordninger for feriepenger for ansatte til sjøs.

Innstillingene gjelder persontrafikk, men Color Line vil opprettholde cargo-seilas ved at frakteskipet Color Carrier vil gå mellom Oslo og Kiel som normalt. SuperSpeed2, som til vanlig går mellom Larvik og Hirtshals vil også gå, men kun som godstrafikk.

(©NTB)