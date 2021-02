Covid-19-isolerte skal få stemme hjemmefra i valget til høsten, foreslår regjeringen

Regjeringen vil endre valgloven for å sikre at alle velgere får mulighet til å stemme ved høstens valg selv om de skulle være i isolasjon eller i karantene.

– Vi vil sikre at alle får brukt stemmeretten sin under pandemien. Vi håper at de fleste er vaksinert før valget, og at smittetallene er lave i september, men vi må være forberedt på ulike scenarioer, sier valgminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen vil endre loven midlertidig slik at velgere som er i isolasjon grunnet covid-19, skal få stemme hjemmefra. Det vil da komme en valgmedarbeider hjem til den som er isolert. Det finnes allerede i dag en slik mulighet i valgloven for syke personer som ikke har mulighet til å komme seg til stemmelokalet, men nå utvides fristen til å søke om hjemmestemming fram til klokka 10 på selve valgdagen.

Egne karantenelokaler

Videre vil regjeringen at velgere som er i koronakarantene, ikke skal stemme i ordinære valglokaler, men i egne lokaler eller ved mobile stemmemottak.

Hvis det ikke er mulig å komme seg til et slikt sted, kan også velgere i karantene søke om å få stemme hjemmefra.

Videre åpnes det for at valglokaler kan plasseres utenfor det geografiske området til stemmekretsen og bestå av flere rom.

Kommunene vil også få mulighet til å opprette et ekstra valglokale på valgdagen for å spre velgerne ved et lokalt smitteutbrudd.

Kan hente stemmer hjemme

Ved et lokalt utbrudd kan også kommunen, siste helgen før valget, beslutte å hente stemmer hjemme hos velgere ved hjelp av kun én stemmemottaker, men kun dersom det er nødvendig for at velgerne får stemt.

Kommunene kan også få starte opptelling av forhåndsstemmer dagen før valgdagen.

– De midlertidige lovendringene skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene, sier Astrup.

Kommunene skal få hjelp og rådgivning både fra Valgdirektoratet og via en ny smittevernveileder.

Departementet vil gjøre de nødvendige endringene i forskrift om valg til Sametinget etter at Stortinget har tatt stilling til de foreslåtte endringene.

