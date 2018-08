CrossFit-damene fremmer nytt kroppsideal: - Gode forbilder

- Det å se sterk ut er et flott ideal for unge og voksne kvinner, så lenge den styrken også er funksjonell, sier idrettsprofessor Jorunn Sundgot-Borgen.

- Alt jeg ville for et par år siden, var å bli tynnere. Jeg ville bli mindre enn jeg var, jeg ville se ut som de damene i magasinene. Men etter jeg begynte med CrossFit vil jeg bare bli sterkere, i bedre form og sunnere. Så kommer det fine utseendet med på kjøpet. Det er en bonus, men det er ikke det jeg fokuserer på.

Det sier islandske Katrin Davidsdottir til Adidas-nettstedet Gameplan-A. Davidsdottir vant CrossFit-VM i 2015 og 2016. Sammen med andre CrossFit-utøvere, som landskvinnene Annie Thorisdottir og Sara Sigmundsdottir, får hun ros for å fremme et nytt kroppsideal som rokker ved det tradisjonelle synet på den «perfekte kvinnekroppen».

For skal du gå til topps i CrossFit, må du være sterk. Så at disse damene har muskler, er det ingen tvil om. Synlige lårmuskler, sterke overarmer og sixpack.

Tidligere har det kanskje vært sett på som lite feminimt. Damer skulle ha timeglassfigur, med slanke lår, sprettrumpe og smal midje - ikke store muskler og synlige blodårer på overarmene.

- Da jeg fortalte tantene mine at jeg skulle begynne å løfte vekter sa de «ikke gjør det. Det er ikke feminint, du kan ikke gjøre sånn.» Men se på jentene her, de er sterke, men vakre. De er fortsatt jentete,» sier Davidsdottir til The Guardian.

CrossFit-VM arrangeres denne helgen, og avsluttes natt til mandag. Islendingene og norske Kristin Holte ligger foreløpig alle på topp ti. Følg med på Nettavisen for sluttresultatet.

- Mange jenter er redde for store muskler



At jenter kan ha definerte muskler, er forsåvidt ikke noe nytt. Uttrykket «strong is the new skinny» ble omfavnet av damer på styrketreningsrommet for noen år tilbake, og førte nok til at flere jenter turte å legge på litt ekstra vekt på stanga.

For i havet av treningsmyter som florerer på internett, er det én som bør avlives en gang for alle: Kvinner blir ikke store av å trene tung styrke.

PROFESSOR: Jorunn Sundgot-Borgen.

- Jenter trenger overhodet ikke å engste seg for å få et gedigent muskelvolum hvis man trener tøff og tung styrke. Det er fortsatt mange som engster seg for å utvikle store muskler og en androgen kropp som følge av styrketrening, men det skal mye og svært spesifikk trening til for at det skal bli resultatet, fastslår Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges Idrettshøgskole, overfor Nettavisen.

Skal du ha en kropp som «the Dottirs» fra Island, vil eksperten at du skal være klar over at du må jobbe beinhardt.

- For å få en såpass muskuløs kropp som det CrossFit-utøverne har, må du følge et tøft treningsopplegg over tid. De som ser slik ut, har selv ønsket det og har lagt opp mål for å prestere på et visst nivå. Det er såpass tøft, at det er de færreste som ønsker og orker å følge et slikt program, sier Sungodt-Borgen.

- Kult å ha muskler



CrossFit-utøvernes kropper er altså et resultat av beinhard, fokusert og intensiv trening.

Norges beste CrossFit-utøver, Kristin Holte, deltar også i VM denne sommeren. Hun har lagt ned uendelig mange timer i styrkesalen, noe kroppen også bærer preg av.

Kristin Holte (32) er Norges beste kvinnelige crossfit-utøver.

Men akkurat hvordan hun ser ut, bruker Holte lite tid på å tenke på. Kroppen hennes skal fungere, prestere og løfte tungt - og det er hele tiden det som er i fokus. Hvis hun samtidig kan inspirere jenter til å trene seg til en sterk og funksjonell kropp, er det en bonus.

- Det er kult å ha muskler og å være sterk. Samtidig synes jeg man skal være stolt av den kroppen man har, og gi faen i hva andre måtte mene og synes om deg, sa Holte til Nettavisen i vår, og fortsatte:

- Jeg har jobba hardt for musklene mine, så de er jeg stolte av. Men det hjelper ikke å ha store muskler hvis de ikke fungerer. Man må være sterk for å gjøre det bra i CrossFit.

- Gode forbilder



Akkurat det er Sundgot-Borgen helt enig i.

- Det å se sterk ut er et flott ideal for unge og voksne kvinner, så lenge den styrken også er funksjonell, sier idrettsprofessoren, og fortsetter:

- Jeg ser på CrossFit-utøverne som gode forbilder, fordi kroppene deres er et direkte resultat av treningsmengde. De utvikler ikke styrke for å se sterke ut, men for å bruke styrken. Kroppene de utvikler er naturlig utviklet som et resultat av treningmengde og spisemønster. Det er ikke noe sykelig ved det.

Tydelig skille mellom CrossFit og fitness



Samtidig som interessen rundt CrossFit har økt de siste årene, er det også stadig flere jenter som konkurrerer i fitness. Også her er utøverne muskuløse, men der stopper også likheten mellom CrossFit og fitness.

Sundgot-Borgen understreker at det går et tydelig skille mellom CrossFit-utøverne og fitness-utøverne.

- Fitnessutøvere har utviklet en muskuløs kropp for å presentere den, ikke for å prestere. De idealene som mange fitnessutøvere fremmer, er uoppnåelige for de fleste i all den tid man ønsker å beholde helsa. Det er rett og slett et unaturlig og usunt kroppsbilde, og dette gjelder spesielt for bikinifitness-utøverne, sier hun.

Mens CrossFit-utøverne har utviklet styrke for å prestere i en rekke konkurranser, skal ikke bikinifitness-utøverne konkurrere i fysiske konkurranser i det hele tatt.

- I bikinifitness er formålet kun å presentere en veltrent kropp, med såpass lite underhudsfett at det beveger seg over i noe usunt. Over tid utsetter disse utøverne seg for noe mentalt og fysiologisk som ikke er helsefremmende, og for noen utøvere er en bikinifitness-konkurranse starten på en veldig vanskelig tid når det kommer til kropp, vekt og mat.

- Sunnere enn å se opp til tynne modeller



Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkygine», er personlig trener og en av Norges største treningsbloggere. Hun har mye kontakt med unge jenter som ønsker å trene seg til «drømmekroppen», både gjennom bloggen og sosiale medier, men også via ulike treningsarrangementer.

- Jeg tror nok at CrossFit, samt den voksende interessen rundt styrketrening for jenter, har endret idealet for kvinnekroppen. Det er sunnere å se opp til en CrossFit-utøver enn kjempetynne modeller, mest fordi CrossFit-utøverne står for jevnlig fysisk aktivitet og et sunt kosthold, sier Vasstrand til Nettavisen.

TRENINGSPROFIL: Jørgine Massa Vasstrand er personlig trener og har en av Norges mest leste treningsblogger.

Samtidig er hun opptatt av å understreke at CrossFit-utøverne heller ikke er normalen.

- De er toppidrettsutøvere som lever og ånder for trening og riktig kosthold. Det er ikke et ideal som vanlige folk kan etterstrebe, og det tror jeg er viktig å tenke på, på lik linje som at vi ikke kan sammenligne oss med langrennsutøvere.

«Slik vil jeg også bli»



Skal «vanlige folk» bli seende ut som CrossFit-utøvere, må de slutte i jobbene sine, mener Vasstrand. Så mye krever det, av både tid, energi og motivasjon, å nå til topps i CrossFit.

- Selv om CrossFit-utøverne er sunne forbilder, så er de også ekstreme. Slik er det alltid med idealer. Folk ser et bilde av en kropp og tenker at «slik vil jeg også bli». Men det er viktig å huske at vi alle har genetiske og fysiske forutsetninger, det finnes ingen fasit for hvordan man oppnår den og den kroppen, fordi det vil variere fra person til person.

Her får Vasstrand støtte fra idrettsprofessor Sundgot-Borgen.

- Genetikk og fysikk spiller helt klart inn. I tillegg må vi huske på at det overhodet ikke er naturlig for vanlige damer å ha sixpack. Å være muskuløs med lav fettprosent er ikke et ideal vi ønsker at noen skal etterstrebe, det er ikke forbundet med god helse og livskvalitet, sier Sundgot-Borgen, og avslutter:

- Generelt sett er det problematisk når man trener for å se ut på en viss måte, i stedet for å trene mot et prestasjonsmål. Jeg skulle ønske fokuset lå på å prestere fysisk, ikke på utseendet.

