Da moren sjekket 10-åringens iPad, fikk hun sjokk

Datteren og en venninne hadde hatt chattesamtaler med en mann fra Arna på internett med svært seksualisert språk.

BERGEN (Bergensavisen): Det ble starten på en av norgeshistoriens mest omfattende overgrepssaker på internett.

49 unge jenter over hele landet skal ha blitt lokket eller forsøkt lokket til å kle av seg og begå seksuelle handlinger foran webkamera.

27-åringen skal blant annet ha arrangert konkurranser og gitt jentene poeng for antall klesplagg de tok av seg.

Tirsdag startet rettssaken mot Arna-mannen. Aktor, politiadvokat Cathrine Krohn brukte en hel time på å lese opp den tolv sider lange tiltalen.

Svarte «Ja» 76 ganger

27-åringen erkjenner straffskyld på 76 tiltaleposter, men svarte nei på ytterligere 18 tiltaleposter.

– Det spesielle med denne saken er at det gjelder svært mange barn, 49 barn er fornærmet. Overgrepene har skjedd uten fysisk kontakt mellom tiltalte og barna. Kontakten har oppstått etter at de tiltalte er kommet i kontakt med barna på ulike chattekanaler.

Etter å ha møtt dem i chatterommene, har mannen fått jentenes adresser på Skype og fortsatt kontakten med barna på private kanaler.

– Flere barna har sendt bilder av seg selv uten klær mens de utfører seksuelle handlinger. Mange av barna er svært unge, det yngste ti år, sa aktor Krohn.

– Svært pågående

Det er ingen bevis for at mannen har truet barna. Han var svært pågående, og flere av barna har forklart at de opplevde kontakten som svært intens og pågående.

– Mange av de seksuelle overgrepene har skjedd i familiens hjem, mens foreldre trodde barna var i trygge omgivelser, fremholder Krohn.

Da moren til den 10-årige jenten oppdaget innholdet i chatten, ble saken anmeldt til et politidistrikt østpå.

Politiet fant ut at mannen var hjemmehørende i Arna i Bergen, og overførte etterforskningen til Vest politidistrikt.

Da politiet senere arresterte mannen, beslagla de alt datautstyr. På denne måten fant politiet frem til ytterligere 48 mindreårige jenter.

– Det har vært en krevende etterforskning og derfor har det tatt tid, sa Krohn i sitt innledningsforedrag tirsdag.

Ba om unnskyldning

Tiltaltes forsvarer Jakob Bentsen sier hans klient ikke erkjenner å ha oppbevart 385 barnepornografiske bilder, eller at han har masturbert seg selv mens han har chattet med barna.

Tiltalte mener det heller ikke forligger skjerpende omstendigheter.

– Først av alt vil jeg komme med en beklagelse. Det jeg har gjort er ikke greit og jeg angrer veldig mye på det jeg har gjort. Jeg vil si unnskyld til alle for den belastningen jeg har utsatt dem for, sa 27-åringen da han inntok vitneboksen.

Han karakteriserer det han har gjort som helt idiotisk. Han var ensom og kom inn i en uheldig utvikling, noe han kaller en «vond spiral». Det var en form for flukt.

– Alle hemninger forsvant på nettet. Alt er min feil.

I begynnelsen var han på nettet noen timer i uken. Etter hvert ble det mer og mer i en periode på 2–3 år. På det verste chattet han med barn 3–4 timer per dag.

Avviser dragning mot barn

Hele tiden har han vært i full jobb.

– Er det andre som har vært klar over at du chattet med barn på nettet, spurte aktor.

– Nei, kun meg. Jeg har ikke vært i kontakt med andre voksne.

– Har du en seksuell dragning mot barn?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg føler ikke at jeg har noen fysisk tiltrekning til mindreårige i det daglige, utenom det som har skjedd på internett.

– Hva var da årsaken?

– Det var det sosiale. Å ha noen å snakke med. Hvorfor det ble seksualisert, vet jeg ikke. Det jeg snakket om på Skype er bare tull og fiktivt.

