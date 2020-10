Dag-Inge Ulstein forlenger karanteneperioden

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) forlenger koronakarantenen sin etter at hans kone har testet positivt for viruset.

– Min kone testet positivt for koronaviruset før helgen og er nå i isolasjon. Som alle andre familier som rammes av dette, er det en spesiell tid for oss. Hun har det etter forholdene bra, og det er vi takknemlige for. Jeg kan heldigvis utføre de fleste av mine oppgaver fra hjemmekontoret, sier Ulstein i en pressemelding.

Torsdag ble det kjent at utviklingsministeren var i karantene fordi han var nærkontakt til en møtedeltaker i Utenriksdepartementet som hadde testet positivt for koronaviruset. Denne karantenen har han nå fullført, men Ulstein går altså inn i en ny karanteneperiode. Selv har han testet negativt for viruset.

