Forfatteren og biologen Dag O. Hessen er tildelt Brages hederspris for 2020. Han tildeles også Brageprisen for sakprosa for boken «Verden på vippepunktet».

Dermed vinner Hessen to av de fem brageprisene i år. – Det er vanskelig å finne ord på sånne anledninger. Jeg tror det eneste som dekker det, er overveldende, sier Hessen til NTB. «Verden på vippepunktet» tar for seg hvordan det står til med natur og klima og hvor ille det kan gå hvis utviklingen krysser et punkt der det blir nesten umulig å komme seg tilbake til en verden i balanse. (©NTB)

