Dag Steinfeld beklager: - Ble like glefsende som ulveflokken som hadde omringet meg

Advokat Dag Steinfeld skriver på Facebook at han beklager arrogante og aggressive kommentarer overfor pressen.

Advokat Dag Steinfeld, som har bistått nå avgåtte SSB-sjef Christine Meyer under hennes avgang, skapte selv overskrifter med sine svar og kommentarer overfor pressekorpset.

Les også: Siv Jensen får støtte for SSB-håndtering av jussekspert

Nå har Steinfeld formulert en beklagelse på Facebook.

- Min tabbe

- Min tabbe, som jeg også beklager, var at jeg lot meg omringe fysisk av ca 30 stk av dem som glefset, kommenterte og spurte i munnen på hverandre uten å ville høre på mine svar, skriver Steinfeld om sitt møte med pressen.



Se opptrinnet her:

Dette var to av utblåsningene Steinfeld gjorde seg bemerket med:

«Nå må du høre etter, hvis du er i stand til det!»

«Kan ikke du bare slutte å bable ...»

Gir sin versjon av pressekonferansen

Det er i en kommentar på Facebook-sjefen til tidligere TV Norge-sjef Harald Strømme at Steinfeld kommer med sin beklagelse og gir sin versjon av den mye omtalte pressekonferansen hos Statistisk sentralbyrå fredag 10. november.

«Harald, den gang som i dag har jeg et utmerket forhold til den tenkende del av journaliststanden», skriver Steinfeld under et gammelt bilde av en fredelig middag Steinfeld hadde med to pressefolk.

- Media var rigget for å dramatisere

Han fortsetter med å gjøre rede for seansen sist uke der han raste mot blant andre Nettavisens reporter på stedet:

«Sist torsdag hadde imidlertid en stor del av media som en ren «saueflokk» fulgt NRKs desinformasjon om at Meyer allerede hadde gått av slik at det vil le være en avsatt og avskiltet Meyer som ville komme ut fra finansministerens kontor neste formiddag.

SSB-sjef Christine Meyer og hennes advokat Dag Steinfeld forlater Finansdepartementet etter ha vært der for å møte finansmininster Siv Jensen.



Media var da rigget for å dramatisere den slagne, avgåtte Meyer da hun kom ut fra finansministeren fredag formiddag sammen med meg.



Da «saueflokken» gjenoppdaget virkeligheten - Meyer hadde ikke sagt seg opp eller blitt oppsagt - var flokkens «fake news» avslørt.



Reaksjon: Den lite reflekterende «saueflokk» fremstod raskt som en aggressiv, og glefsende «ulveflokk» mot Meyer og ikke mot Siv Jensens brønnpissende spinndoktorer som de hadde vært villig å løpe ærende til.

Jeg ble like lite «tenkende» som sauen og like glefsende som ulveflokken som hadde omringet meg

Slike flokker har jeg sett før uten å bli vettskremt. Min tabbe, som jeg også beklager, var at jeg lot meg omringe fysisk av ca 30 stk av dem som glefset,kommenterte og spurte i munnen på hverandre uten å ville høre på mine svar, hvoretter jeg dessverre alene og i en «noe»stresset situasjon i tre enkle men for arrogante og aggressive kommentarer, ble like lite «tenkende» som sauen og like glefsende som ulveflokken som hadde omringet meg. Det gjorde ikke situasjonen bedre.

Og jeg er i stand til å beklage det også ovenfor de som fikk kommentarene i den nevnte form!



Og jeg er i stand til å beklage det også ovenfor de som fikk kommentarene i den nevnte form!



Dette er kanskje noe media også burde øve litt på f.eks. når media som her samlet hadde latt seg benytte av Siv Jensens nevnte spinndoktorer til å desinformere det norske folk. Men nei, tvert imot. NRK, denne gangen alfa hannen i den desinformerende flokken, svarte med å kryssklippe hendelsen beskrevet over hvor alene mine kommentarer klippes ut og løsrevet fra den kontekst de sprang ut av.



Men jeg burde vel forstått at slik ville skje og uansett holdt meg i skinnet så slik kryssklipping uansett ikke lar seg foreta.



Vi lærer så lenge vi lever.»

Her er Dag Steinfelds beklagelse slik han formulerer den i et Facebook-innlegg.

Les også: Gjør narr av advokatregning i SSB-saken



Les også: Meyer fratrer som SSB-sjef ved midnatt natt til mandag



Mest sett siste uken