Dagbladet: Sylvi Listhaug har møtt opp på ett kommitémøte i høst

- Pinlig og provoserende skulking, mener Kjersti Toppe (Sp) i Helse- og omsorgskomiteen.

Ifølge en oversikt Dagbladet har fått tilgang på har Sylvi Listhaug meldt frafall til fire av fem møter i helse- og omsorgskomiteen i høst. Kjersti Toppe (Sp), som sitter i helse- og omsorgskomiteen sammen med Listhaug mener sistnevnte neglisjerer jobben på Stortinget og sier til avisen at det er provoserende når folk ikke gjør jobben de er valgt til å gjøre.

- Listhaug er omtrent ikke til stede på komitémøtene på Stortinget. Hun er veldig synlig i media, men fraværende i jobben sin på Stortinget. Det er fint å være ute i landet og treffe folk, men det er helt feil å systematisk skulke jobben på Stortinget, sier Toppe til Dagbladet.

Toppe påpeker overfor avisen at representantene forsøker å gi hverandre så mye spillerom som mulig, men kaller likevel Listhaugs fravær for skulking, og påpeker at komitémøtene i utgangspunktet er obligatoriske.

Kjersti Toppe (Sp) synes det er provoserende at Listhaug ikke stiller på møtene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Listhaug vil selv ikke svare avisen på hvor mye fravær hun har hatt fra komitémøtene. Hun viser blant annet til at hun senest var på komitémøtet forrige tirsdag. Ifølge Dagbladet var møtet den 8. november det eneste møtet Listhaug har deltatt på i høst.

- Jeg bruker tiden min på å reise for å smake på mat eldre blir servert, møte ansatte og eldre som vet hvor skoen trykker og følge opp viktige saker for alle de som er avhengig av god eldreomsorg og nødvendige helsetjenester, sier Listhaug, som også påpeker at hun mener det er opp til FrPs representanter i komiteen hvordan de fordeler arbeidet, og at partiet som regel er representert.

