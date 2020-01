Dagbladet: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide avbryter komitéreise i Indonesia

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide avbryter reisen med Stortingets utenriks- og forsvarskomité i Indonesia flere dager tidligere enn planlagt.

Det melder Dagbladet som kobler dette opp mot endringene i regjering.

Hareide skulle egentlig ikke komme hjem før lørdag.

Flere har pekt på Hareide som en aktuell kandidat for en statsrådspost etter Frps exit.

– Det er et godt navn. Det tenker jeg å gi uttrykk for. Han har solid erfaring og har ikke minst vært statsråd. Han er en veldig aktuell kandidat, sa fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder, som er ett av KrFs største fylkeslag, til NTB tirsdag.

Det som imidlertid har talt imot Hareide, er at han stemte mot Granavolden-plattformen og sto i front for den røde og tapende fløyen i partiets retningsvalg.

Mye tyder på at de nye statsrådene vil bli presentert allerede på fredag, skriver VG.