Dagen-redaktør beklager avlysning av karikaturkonkurranse

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk beklager at den sterkt islamkritiske politikeren Geert Wilders måtte avlyse karikaturkonkurranse om profeten Muhammed.

Den nederlandske partilederen valgte torsdag kveld å avlyse sin egen karikaturkonkurranse.

– For å unngå at noen blir ofre for islamsk vold, har jeg besluttet at karikaturkonkurransen ikke blir gjennomført, skrev parlamentarikeren i en uttalelse torsdag.

Overfor Vårt Land beklager Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk beslutningen.

– Det er et blitt et problem at vi i Vesten lar oss styre av opphissede og delvis uvitende folkemengder i den muslimske verden. Jeg har forståelse for at Wilders valgte å avlyse, men samtidig er det beklagelig og trist når frie og kritiske ytringer stadig må vike for trusler og vold, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til Vårt Land.

Selbekk ble selv truet på livet av islamister da han som redaktør i den kristenkonservative avisen Magazinet i januar 2006 trykket faksimiler av tolv Muhammed-karikaturer fra danske Jyllands-Posten.

– Vi er på veldig farlige veier når vi bøyer oss for disse ekstreme og udemokratiske kreftene. Dessverre tror jeg ikke det er siste gang vi lar ytringsfriheten vike for en voldelig muslimsk mobb som går berserk, brenner og dreper i denne underutviklede del av verden, sier Selbekk.

Tidligere denne uken ble det rapportert at en 26-åring fra Pakistan var arrestert i Haag, mistenkt for drapsplanlegging. I Pakistan har en cricketspiller utlovet dusør på over 200.000 kroner for å «drepe nederlenderne» bak karikaturstriden. Wilders har i mange år hatt politibeskyttelse døgnet rundt som følge av drapstrusler.

