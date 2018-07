Daglig leder i oppdrettsselskap frifunnet

Lederen for et oppdrettsselskap er frifunnet for ikke å ha gjennomført helsekontroll eller varslet Mattilsynet om uavklart forøket laksedødelighet.

Det kommer fram i en dom fra Lofoten tingrett denne uken.

Den 49 år gamle lofotværingen ble likevel dømt til å betale 50.000 kroner i bot for seks tilfeller av transport av fisk ut fra bekjempelsessone for infeksiøs lakseanemi uten tillatelse fra Mattilsynet. Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks.

Oppdrettsselskapet mannen leder, er sammen med to andre selskaper dømt til henholdsvis 300.000, 300.000 og 720.000 kroner i bot i tilknytning til de samme transportene. Ett av selskapene er også dømt til 20.000 kroner i inndragning.

