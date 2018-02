Dagmamma i retten tiltalt for vold mot baby – tolv år etter barnets død

En kvinne ble i 2006 siktet for vold mot et barn hun passet. Saken ble henlagt, men nå er kvinnen tiltalt. Rettssaken starter i Ringerike tingrett mandag.

Statsadvokaten mener det nå kan bevises at den et år gamle jenta døde på grunn av omfattende mishandling etter å ha vært hos dagmammaen, som nå i 40-årene, i september 2006, ifølge NRK.

Allerede den gangen ble hun siktet for dødsfallet, men saken ble henlagt.

– Det er påtalemyndighetens oppfatning at tiltalte som var dagmamma for jenta, påførte henne gjentatte slag i hodet og/eller støtte bakhodet hennes mot et hardt underlag slik at hun fikk brudd i kraniet, sier statsadvokat Marit Formo.

Politiet klarte ikke i tiden etter dødsfallet å bevise når skadene på jenta skjedde. Den såkalte cold case-gruppen i Kripos har bistått Sørøst politidistrikt i den nye etterforskningen.

Kvinnens forsvarer, advokat Thomas Randby, sier saken har vært en voldsom belastning for kvinnen, som nekter for å ha skadd barnet.

– Saken ble grundig etterforsket i 2006 og henlagt i 2009. Det var en veldig vond periode og hun trodde hun var ferdig med saken, sier han.

Jentas foreldre er lettet over at saken nå tas opp igjen.

– De har i omtrent ti år kjempet for at saken skal bli prøvd i det norske rettssystemet. Så det har vært en lang og hard kamp for gjenåpning av saken, sier deres bistandsadvokat Marius Staurset.

Det er satt av fem uker til rettssaken i Ringerike tingrett i Hønefoss.

