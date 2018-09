Dagsavisen: Oslos skolesjef tapte maktkamp før varselet

Skoledirektør Astrid Søgnen fikk i forrige uke vite at hun ikke får fortsette i jobben, ifølge Dagsavisen. Dagen etter kom varselet mot Inga Marte Thorkildsen.

Flere medier har de siste dagene skrevet om samarbeidsproblemene mellom skolebyråd Thorkildsen (SV) og Oslos skoledirektør.

Ifølge Dagsavisen ble problemene etter hvert så store at Søgnen på torsdag i forrige uke fikk beskjed om at hun ikke får fortsette som øverste sjef for osloskolen når hun fyller 67 år i november i år.

Dagen etter ba Søgnen om et møte med byrådsleder Raymond Johansen (Ap), ifølge avisen. Der skal Søgnen ha bedt byrådslederen omgjøre Thorkildsens beslutning. Dagsavisen skriver at Johansen fastholdt sin tillit til byråden og hennes avgjørelser. Samme kveld ble varselet fra flere anonyme personer i etatens ledergruppe sendt til kommunens anonyme varslingsmottak.

Videre skriver Dagsavisen at varselet ble behandlet mandag morgen i den anonyme varslingstjenesten, som av sikkerhetshensyn er plassert utenfor kommunens administrasjon. Da varselet nådde det kommunale varslingsmottaket på Rådhuset tirsdag, ble saken avslørt i Aftenposten.

Søgnen har ikke ønsket å kommentere Dagsavisens opplysninger. Raymond Johansen skriver i en SMS til avisen at han er kjent med at det er «utfordringer i styringsdialogen», og at han har tillit til at Thorkildsen løser utfordringene på en god måte.

(©NTB)

