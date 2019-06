Dale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene

Bompengeselskapene har brukt store summer på høye lønninger, alkohol og konsulentbruk. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kaller det uakseptabelt.

NRK har gjennomgått regnskapene til de fem nye, regionale bomselskapene for de siste tre årene. Funnene viser at bilistenes bompenger har gått til mye mer enn kun finansiering av vei.

Sjefene i selskapene Ferde og Fjellinjen har en årslønn på rundt 1,5 millioner kroner. Til sammen åtte personer i selskapene har mer enn én million kroner i lønn.

I tillegg har store summer blitt brukt på underholdning og hygge.

- Skal finansiere vei

I 2016 brukte Fjellinjen 128.000 kroner for å fly tre ansatte på business class til Australia for å delta på den internasjonal bomkongressen. I tillegg kom opphold og overnatting. Samme selskap har tidoblet konsulentbruken på to år.

– Hvis dette er representativt for kostnadsnivået i selskapene, er det helt uakseptabelt. Jeg vil oppfordre eierne deres, fylkeskommunene, til umiddelbart å få seg forelagt regnskapene, gå gjennom og stramme opp praksis, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til NRK.

– Poenget med bompengeselskap er ikke at de skal ha luksuriøse fester, men at de skal ta inn penger vi trenger til å finansiere vei.

Forsvarer lønningene

Administrerende direktør Anne-Karin Sogn i Fjellinjen forsvarer de høye lønningene i selskapet. Hun innrømmer at det er store summer, men at de ønsker å sikre de riktige folkene og levere kvalitetsrike tjenester.

– Et regionalt bomselskap er ikke annet enn enhver annen bedrift. Om man erkjenner at vi er en bedrift som har ansvar for å ta inn fire milliarder kroner per et år, har 700.000 kunder og 50 ansatte, så jobber vel jeg for det på lik linje med alle andre som har tilsvarende bedrifter. Forskjellen på å jobbe i et regionalt bomselskap sammenlignet med andre ting er at vi jobber med bompenger, sier Sogn.

