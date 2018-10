Daniel Kalelic røk ut av Idol

Måtte forlate talentprogrammet i den første direktesendingen for året.

Fredag var det klart for den første direktesendingen i årets Idol-sesong på TV 2.

Dermed var det opp til seerne å bestemme hvem av de 11 finalistene som måtte gi slipp på drømmen om å gå helt til topps i talentkonkurransen, og valget falt på Daniel Kalelic.

Idol-dommerne har én mulighet til å redde en av de utstemte artistene, men valgte å spare den muligheten til senere.

- Det er jo utrolig kjipt. Det er som å forlate isn andre familie, men jeg gleder meg til å se de andre neste uke, og det blir kjempegøy å følge med videre, sier 20-åringen fra Oslo etter at dommen har falt.

- Jeg skal jobbe mer med musikk og komme sterkere tilbake, lover han.

I dommerpanelet måtte Silje Larsen Borgan ta til tårene da det ble klart at det var Kalelic som røk ut av programmet. Også flere av de andre deltakerne gråt da resultatet ble klart.

Kalelic fremførte Justin Timberlakes «Take Back The Night», men det holdt altså ikke til neste runde av Idol.

Se Kalelic' opptreden her:

Dette sang Idol-finalistene under fredagens finalesending:

Philip Rustad – Drag Me Down (One Direction)

Kristian Raanes – Route 66 (Nat King Cole)

Zino Mohammad – Thunderclouds (Labyrinth, Sia, Diplo)

Daniel Kalelic – Take Back The Night (Justin Timberlake)

Anders Georg Mowatt Haugland – 24K Magic (Bruno Mars)

Kamilla Wigestrand – Hold My Hand (Jess Glynne)

Casper Kuhlmann – Youngblood (5 Seconds Of Summer)

Emma Noor Løvslett – Trumpets (Jason Derulo)

Øystein Hegvik – Believer (Imagine Dragons)

Vilde Skogen – New Rules (Dua Lipa)

Carlisle Sienes – Omen (Sam Smith & Disclosure)

Se Philip Rustad synge «Drag Me Down»:

Se Kristian Raanes synge «Route 66»:

Se Kamilla Wigestrand synge «Hold My Hand»:

Se Anders Georg Mowatt Haugland synge «24K Magic»:

Se Zino Mohammad synge «Thunderclouds»:

Se Casper Kuhlmann synge «Youngblood»:

Se Emma Noor Løvslett synge «Trumpets»:

Se Øystein Hegvik synge «Believer»:

Se Vilde Skogen synge «New Rules»:

Se Carlisle Sienes synge «Omen»:

