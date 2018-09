Dansepartneren til Frank Løke vurderer å trekke seg etter nakenstunt

- Jeg vet ikke om jeg stiller på parketten neste lørdag, sier Tone Jacobsen til Nettavisen.

Lørdag sjokkerte «Skal vi danse»-deltaker Frank Løke med nakenstunt. Han entret parketten i familieprogrammet med minimal bekledning, i den karakteristiske boratdrakten, bare at den var rød.

Stuntet skapte sterke reaksjoner og dansepartner Tone Jacobsen uttalte at det hele var flaut og at hun var såret og skuffet.

Umiddelbart etter nakensjokket gikk hun rett i samtaler og krisehjelp med TV 2.

- Jeg ble dratt bort med en gang for å få krisehjelp, sier Jacobsen til Nettavisen søndag.

- Vurderer å trekke meg

Lørdagens opplevelse var så negativ at danseren er usikker på om hun skal gjennomføre dansekonkurransen med Løke, eller om hun skal trekke seg helt.

- Jeg vurderer fortsatt om jeg skal trekke meg, og vet ikke om jeg stille på parketten neste lørdag. Det ligger fortsatt på bordet. Trolig tar jeg en endelig avgjørelse i midten av den kommende uken. Det som skjedde har vært et sjokk for mange.

- Vi har påbegynt en fredsavtale, men er ikke helt i mål ennå. Frank har en liten vei å gå fortsatt. Slik jeg føler det nå kan alt skje innen neste lørdag. Hvis det kommer til det punktet at jeg føler at det ikke går, så trekker jeg meg.

Mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Jacobsen og Løke skulle etter planen trene tre timer i ettermiddag, får Nettavisen opplyst fra personer med kjennskap til produksjonen. Men treningstiden gikk i stedet til et realt oppvaskmøte mellom Jacobsen og Løke.

Etter nakensjokket lørdag kveld nektet danseren Jacobsen å snakke med sin «Skal vi danse»-partner.

- I dag har vi snakket sammen for første gang. Han kom med en stor, fin og dyr bukett. Mye finere enn den han viste på Instagram. Han har ikke rykte på seg for å være den som tar det første steget for å gjøre opp. Men han innså at mine følelser var blitt såret, og jeg synes han tråkket ganske langt over streken.

- Det var ingen trening i dag. Under samtalen vi hadde beklaget han seg, og vi prøvde å snakke litt om det som skjedde lørdag. Jeg fortalte også hvordan jeg følte det. Frank skal ha for at han var en god lytter, sier Jacobsen.

- Tilliten er brutt

Frank Løke har ikke besvart Nettavisens henvendelser søndag. Men på sin Instagram-konto skrev han tidligere søndag at skulle vinne tilbake dansepartneren sin.

På innlegget er han avbildet med en liten bukett roser.

- Aldri kjøpt blomster til noen før, og første gangen måtte være fordi jeg hadde gjort noe «galt», skriver han videre.

TV 2s mediesjef Jan-Petter Dahl bekrefter at de har hatt samtaler med Løke, men ønsker ikke å si noe om innholdet.

Nettavisen er kjent med at danseparet er oppsatt med treningstid tidlig på kvelden mandag. Jacobsen er fortsatt usikker på om tiden blir brukt til dansing eller snakking, spesielt når det også er usikkerhet knyttet til hennes videre deltakelse i det populære danseprogrammet.

- Jeg kan ikke begynne på et nytt prosjekt når det er en slik stemning mellom to parter. Det blir ikke et godt samarbeid. Tilliten er brutt, og vi må begynne med helt blanke ark. Vi må hvert fall prøve, hvis jeg skal fortsette.

- Vi får begge møte opp på trening i morgen, så får vi se hvordan det utvikler seg. Hvis vi føler behov for å snakke mer så gjør vi det. Men det vet vi best når vi møter hverandre, sier Jacobsen.

Etter nakenstuntet fikk Jacobsen mye støtte i sosiale medier. Både på Facebook og på Twitter uttrykket folk medfølelse for det danseinstruktøren hadde blitt utsatt for.

Hun fikk også en melding på Messenger av Frank Løkes søster, håndballspilleren Lise Løke.

Lise Løke, søsteren til Frank Løke, i aksjon for Norge under en håndballkamp.

- Hun strakte ut en hånd til meg. Det som skjedde var et sjokk for oss alle. Lise sa hun håpet det gikk bra med meg, og at hun håpet jeg kunne gi Frank en ny sjanse. Det var en veldig fin melding å få. Frank har veldig fine søstre, sier Jacobsen.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med Lise Løke søndag.

Jacobsen sier hun ikke hadde noen anelse om at Løke skulle komme ut i boratdrakten. Dagen etter stuntet har sjokket begynt å avta.

- Jeg begynner å hente meg litt inn igjen. Det som skjedde var virkelig et sjokk. Det han gjorde føles som et svik. Han hadde foreslått på forhånd at han skulle ha på seg boratdrakten, han lekte med tanken. Men jeg sa rett ut at det skjer ikke.

- Så gjorde han det likevel. Jeg trodde først det måtte ha skjedd en feil, sier Jacobsen.

Måtte holde masken

Hun har tidligere representert Norge i VM i dansing. Å trekke seg fra lørdagens dans var aldri et tema.

- Den tanken slo meg aldri. Jeg har representert Norge i store internasjonale konkurranser og jeg fullfører uansett. Man gjør den jobben man skal. Da han kom i boratdrakten gikk jeg inn i et modus om å være profesjonell. Jeg var bestemt på at jeg skulle fullføre uansett.

- Men det var flaut. Jeg måtte jobbe hardt med å holde masken.

Når sjokket en gang legger seg håper Jacobsen at hun kan le av det hele.

- Frank sa til meg at han ikke mente å være respektløs. Han gjorde det som ironi og mente det var humor. Han sa også til meg at en mann i boratdrakt ikke er det verste man kan se, men for meg var det veldig, veldig flaut.

- Jeg tenkte også på alle seerne og føler jeg må beklage til alle der hjemme som måtte se det. Det er jo ikke forventet i et slikt program. Jeg kan likevel le litt av det i ettertid, og håper jeg kan le mer av det jo mer tid som passerer.

Pressekontakt for «Skal vi danse», Anne Martha Leidland, skriver følgende i en SMS til Nettavisen:

- Vi er glad for at Frank og Tone var tilbake på trening i dag, og at de har fått snakket ordentlig sammen. Vi ser frem til å se de på parketten på lørdag.

