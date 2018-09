Dansk vegetarkampanje vekker oppsikt: - Det er helt ute i hampen

En kampanjefilm der kjøttspising sammenlignes med røyking vekker oppsikt i Danmark.

Bildet av en mor som sitter og røyker, mens en gutt vifter røyken bort fra ansiktet er brukt i en kampanjefilm laget av danske Simple Feast, som selger matkasser med vegetarmat, skriver Politiken.dk.

For det er ikke en røyk kvinnen holder, men en pølse. Filmen avslutter med teksten «Maybe it's time to quit? Call the Quit Meat Helpline». Ringer du nummeret på skjermen får du snakke med ernæringseksperter som gir deg råd om hvordan du kan kutte ned på kjøttet.

Jakob Jønck, som er adminisrerende direktør i Simple Feast sier til Politiken.dk at de ønsker folk skal stoppe opp litt, og at de forestiller seg at om 30 år vil vi se tilbake på forbruket vårt av animalsk protein og tenke at det er absurd.

- Meningen med kampanjevideoen er å få oss til å se på oss selv og si hvor absurd måten vi lever på er. Da jeg vokste opp på 1970-tallet, satt jeg i bakseteret på en Volvo 240 uten sikkerhetsbelte, med voksne i forsetet som røkte. Det er jo helt uakseptabelt i dag, sier Jønck.

Les også: FIVH: – Kjøtt er for billig

- Skremselskampanje

Kampanjen skal ifølge avisen vises på togstasjoner, busser og skoler fra og med mandag, men ikke alle synes det er en god idé.

- Å droppe kjøttet kan være okay, men det er villedende å bruke skremselskampanjer og sammenligne det med røyking. Det er helt ute i hampen, sier Arne Astrup, som er ernæringsprofessor ved Københavns Universitet, og som tidligere har gitt råd til Simple Feast i ernæringsspørsmål.

Han påpeker også at de som dropper kjøttet helt må ha en viss kunnskap om kosthold for å få i seg alle næringsstoffer, og er redd kampanjen kan føre til ting som jernmangel hos jenter og dårligere knokler og muskler hos eldre.

Kjell Magne Rystad: Snart tar de biffen din

Ikke meningen å skremme

Jønc forteller avisen at kampanjen ikke er ment som en skremselskampanje, og at de ikke mener å fortelle verden at alle skal bli vegetarianere.

- Vi er ute etter å fortelle at vi spiser dobbelt så mye kjøtt som i 1960-årene er totalt uholdbart, og så vil vi hjelpe folk med å kutte ned til et mer naturlig nivå.

Les også: - Kampen om proteinene

Mest sett siste uken