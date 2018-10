Dårlige dekk bak flere dødsulykker

Dårlige dekk har vært en medvirkende årsak til flere av dødsulykkene på vinterføre i Norge de tre siste årene-.

Det viser bladet Motors gjennomgang av ulykkesanalyserapporter fra Statens vegvesen.

Motor har gjennomgått 51 ulykkesanalyserapporter fra ulykker på vinterføre i 2015, 2016 og 2017. I flere av disse dødsulykkene slås det fast at dårlige dekk har vært en medvirkende årsak til ulykken.

Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, forteller at de samlede ulykkesanalyserapportene fra 2017 viser at 26 prosent av dødsulykkene kan tilskrives tekniske forhold ved kjøretøyet.

– Som hovedregel er det da snakk om dekk eller bremser. Noen dekk er så ekstremt dårlige at man kan undre seg over at folk i det hele tatt tør å kjøre med dem, sier Guro Ranes.

Ranes sier det er viktig at kunnskapsnivået om dekk økes.

– At man er bevisst på hvilken risiko man utsetter seg for ved å kjøre med gamle eller dårlige dekk, at man sjekker om dekkene er riktig montert og orienterer seg om forskjellen på kvaliteten på dekk, blant annet ved hjelp av uavhengige forbrukertester, fortsetter hun.

(©NTB)

Mest sett siste uken