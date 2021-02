Dårligste måling på 26 år for Frp

Frp faller som en stein på en ny partimåling. Nesten to av tre som stemte på partiet ved forrige valg har nå satt seg på gjerdet eller gått til Høyre eller Sp.

Frp får 6,4 prosents oppslutning på en måling Norfakta har laget for Klassekampen og Nationen. Ifølge Klassekampen er det partiets dårligste enkeltmåling siden våren 1995.

Onsdag denne uken fikk Frp en oppslutning på 8,3 prosent på Norstats måling for NRK og Aftenposten. Det var den dårligste Norstat-målingen for Frp siden 2006.

– Jeg vil ikke bruke ordet krise. Men det er klart at vi må ta innover oss at velgerne har gitt oss en klar og tydelig melding om at de ikke synes vi er tydelige nok, sier Frp-nestleder Terje Søviknes til Klassekampen.

På målingen er Frp landets femte største parti, 1,1 prosent bak SV. Bakgrunnstallene viser samtidig at én av tre som stemte på Frp ved forrige stortingsvalg nå vil stemme Høyre eller Senterpartiet, mens ytterligere en tredel av velgerne deres nå har satt seg på gjerdet.

Samtidig henter Ap seg noe inn igjen etter katastrofemålingen fra januar der de fikk 17,5 prosents oppslutning, og går nå opp 3,8 prosent til 21,3. På målingen har de dermed tatt igjen Sp som landets nest største parti.

De øvrige partienes oppslutning i prosent (endring fra januar i parentes): Høyre 27,3 (+3,0), Sp 19,7 (-2,9), SV 7,5 (-0,7), MDG 5,0 (+0,5), V 4,0 (+1,3), Rødt 3,8 (+0,7), KrF 2,7 (-0,7), Andre 2,3 (-0,4).

Målingen ble gjennomført 2. og 3. februar. Feilmarginene er på 2,5 for Ap, 1,5 for Frp, 2,8 for Høyre, 1,0 for KrF, 2,5 for Sp, 1,6 for SV, 1,2 for V, 1,4 for MDG, 1,2 for Rødt og 0,9 for Andre.

(©NTB)

Reklame Rekordlav pris på Northug-brillene