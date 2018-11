Datoene for når vinteren starter i Norge

Vanligvis ville vinteren Østafjells ha meldt sin ankomst i løpet av november, men en stadig mild høst kan sette stopper for snømåkingen med det første.

20. november er datoen Meteorologisk Institutt har satt som dagen Oslo vanligvis tar imot kong vinter.

Da er allerede Kautokeino, Tromsø, Lillehammer og Trondheim som regel i gang med den kalde årstiden, mens Bergen og Stavanger statistisk sett faktisk har over null grader hele året.

Men årets vinterstartskudd kan bli noe forsinket, som følge av en høst spekket med varmerekorder.

- Gjennomsnittstemperaturen for november kan komme til å øke på grunn av det stadige mildværet vi har. Man kan nok vente en god stund med snøskuffa i lavlandet, sier statsmeteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt til Nettavisen.

Fortsatt mildvær

Det milde høstværet, som har preget de fleste stedene over landet, har ifølge Wiberg flere årsaker.

- Det ligger mye milde luftmasser over Norge nå, noe det også har gjort i en god stund. I tillegg gjør skydekket at det blir veldig jevne temperaturer. Det er for eksempel derfor vi har hatt gråvær nesten hele denne uka, forteller hun.

Selv om vinteren muligens fortsatt er litt langt fram i tid, kan kuldegradene begynne å nærme seg ut i neste uke.

Savner du den kalde, fine tida? ❄️ Vinteren starter meteorologisk sett når gjennomsnittstemperaturen i løpet av døgnet er under null grader. Her kan du se når det vanligvis er der du bor! pic.twitter.com/89LamoIsQ4 — Meteorologene (@Meteorologene) November 10, 2018

- Over helgen blir det kanskje litt lettere vær og da kan minusgradene komme tilbake til Nord-Norge igjen. Hvis skylaget sprekker opp flere andre steder kan kuldegradene også spre seg, men det ser ikke ut til å skje med det første, sier Wiberg videre.

Dermed går det også mot en mild november, men til tross for grader opp på ti-tallet over flere steder er det ikke snakk om noe rekorder med det første.

- Vi får nok ikke noen makstemperaturer, men som sagt vil nok snittet øke en del, fastsetter statsmeteorologen.

Masser av nedbør

Mens Vestlandet og Trøndelag kan vente seg forholdsvis fint vær i helgen, er det ventet hakket verre vilkår på Østlandet.

Ifølge meteorologene er det nemlig ventet mellom 80 og 120 millimeter nedbør i Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Oppland.

– Det vil være lokale forskjeller. Noen vil få mye nedbør og andre litt mindre. Det vil også regne på Vestlandet, og da kanskje mest i Rogaland, sier Wiberg til NTB.

Hun opplyser at det i tillegg til nedbøren er ventet en del vind. Spesielt vil det blåse i vestlige strøk, og i Rogaland vil det bli stiv kulig og storm på kysten. Vind vil det også være nord i landet, men der vil det være lite regn.

