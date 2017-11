Død kvinne funnet i Kristiansand

Politiet i Kristiansand har funnet en kvinne som de tror kan være en savnet 59 år gammel kvinnen.

En politipatrulje fant tirsdag ettermiddag en død kvinne i terrenget ved Egsområdet i Kristiansand.

- Kvinnen som er funnet er ikke identifisert, men alt tyder på at det er den 59 år gamle kvinnen som har vært savnet siden natt til søndag som er funnet omkommet, sier politiførstebetjent og etterforsker ved Kristiansand politistasjon, Kenneth Rafaelsen, i denne pressemeldingen.

- Det er lagt ned en stor jobb fra mange. Nå er krimteknikere på vei til funnstedet for å foreta rutinemessige undersøkelser. Det er ikke noe som tyder på at kvinnen har vært utsatt for noe kriminelt, sier Rafaelsen.

