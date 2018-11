Dødsbrann på Skjedsmokorset: To personer siktet for drap

To personer er siktet for drap etter dødsbrannen på Skedsmokorset fredag.

(RB): De to personene ble framstilt for varetektsfengsling mandag ettermiddag.

– To personer er siktet for brudd på straffelovens paragraf 275, drap, etter brannen, bekrefter avsnittsleder for felles etterforskningsenhet i Øst politidistrikt, Christian Berge.

Begge siktede ble pågrepet søndag – to døgn etter dødsbrannen.

En av de siktede ble varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker med brev- og besøkskontroll. Fengslingsmøtet med den andre siktede, er nylig avsluttet, og kjennelsen er foreløpig ikke kjent.

Etter det Romerikes Blad erfarer, skal både de siktede og avdøde ha vært en del av det samme miljøet.

Nekter straffskyld

Avsnittsleder Christian Berge ønsker foreløpig ikke å kommentere noe rundt dødsårsaken eller årsaken til brannen.

– Det vil bli gjennomført ytterligere tekniske undersøkelser på åstedet i morgen, tirsdag, opplyser han.

– Omkom avdøde som følge av brann- eller røykskader?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt.

Dag Svensson er oppnevnt som forsvarer for personen en av de siktede personene.

– Han erkjenner ikke straffskyld.

– Hvordan opplever han å bli siktet i en slik sak?

– Han opplever det som tungt å bli beskyldt som noe slik.

Gunhild Lærum er oppnevnt som forsvarer for den andre som er siktet i saken. Heller ikke hennes klient erkjenner straffskyld.

– Han nekter enhver befatning med denne saken og skjønner ikke hvorfor han er pågrepet, sier hun til Romerikes Blad.

Omkom

Det var like før klokka 16.30 fredag ettermiddag at nødetatene rykket ut til brannen på Skedsmokorset.

Rundt 25 minutter senere rapporterte brannmannskapene at de hadde kontroll på brannen, og at de nå hadde gått over i etterslokkingsfasen. Samtidig var det klart at en person lå omkommet inne i boligen.

Boligen det brant i ligger i en bebyggelse som eies av Skedsmo kommune.

Flere artikler fra RB får du her.

Mest sett siste uken