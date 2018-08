Dødsulykke på E6

En mann i 50-årene omkom i en trafikkulykke på E6 søndag. En annen er alvorlig skadet.

(RB.no): En mann omkom i en ulykke på E6 i 14-tiden søndag. Ulykken skjedde rett nord for Hvam-krysset på E6 nordgående i Skedsmo.

– Det er en alvorlig ulykke. En mann er omkommet. En annen mann er fraktet til sykehus med alvorlige skader. Ifølge meldingen skjedde ulykken da en bil bråstoppet, fordi det løp en hund ut i veibanen, og motorsykkelen kjørte inn i bilen, opplyser operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt, til Romerikes Blad.

Politiet opplyser at det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men mannen i 50-årene ble erklært død etter kort tid.

Det er ukjent om noen i bilen som var involvert i ulykken ble skadet.

Omkjøring

E6 nordgående er stengt rett nord for Hvam ved Olavsgaard på grunn av ulykken, ifølge politiet i Øst og veitrafikksentralen Øst på Twitter.

Anbefalt omkjøring via riksvei 22 Kjeller og fylkesvei 120 Skedsmovollen.

– Veivesenet har sendt ut entreprenør for å skilte omkjøring. Vi jobber for å få åpnet E6 igjen så fort som mulig, men i og med at det er en dødsulykke, skal mye arbeid gjøres, sier Sveen.

Ny E6-ulykke

Et felt mot Oslo har også vært stengt.

– Det har vært en bil som har kjørt på en annen bil bakfra ved Lindeberg på E6 sørgående. Der er det ikke personskader bortsett fra at noen involverte hadde smerter i nakken, sier operasjonslederen.

Denne ulykken skjedde etter dødsulykken i nordgående felt.

15.00 meldte Politiet i Øst at E6 var stengt rett sør for Hvam-krysset og at nødetatene jobbet på stedet.

