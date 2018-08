De rødgrønne beholder forspranget på svensk meningsmåling

Socialdemokraterna er klart størst og Miljöpartiet ligger an til å komme godt over sperregrensa, viser en meningsmåling to uker før valget i Sverige.

Etter at det var nærmest dødt løp på meningsmålingene Sifo lager for Sveriges Radio i mai, har den rødgrønne alliansen rykket fra de borgerlige i løpet av de siste månedene.

På den ferskeste, publisert tirsdag, gjør Miljöpartiet et nytt byks vekk fra sperregrensa (+0,7 prosentpoeng) og får en oppslutning på 6,2 prosent. Socialdemokraterna går også opp, og ligger an til å få en oppslutning på 25,5 prosent.

Dersom valgresultatet 9. september blir slik Sifos måling tyder på, vil den rødgrønne blokken bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet få en samlet oppslutning på 41 prosent.

På borgerlig side går både Moderaterna (-0,3), Centerpartiet (-0,2) og Liberalerna (-0,4) tilbake på målingen. På den annen side går Kristdemokraterna markert opp (+0,9) og havner over sperregrensa med 4,2 prosents oppslutning. Til sammen får den borgerlige blokka en oppslutning på 37,7 prosent.

Ekots politiske kommentator Fredrik Furtenbach tror KD har tatt stemmer fra Moderaterna.

– Det er vanskelig å si hva årsaken er, men det kan godt være slik at nå begynner valget å nærme seg og partileder Ebba Busch Thor har fått være med på flere debatter og utspørringer. Valginnspurten er jo en sjanse for småpartiene, sier han.

Høyrepopulistiske Sverigedemokraterna er for andre måned på rad nest største parti på Sifos måling, selv om de går ned fra 19,8 til 19 prosent.

Målingen er basert på 6.970 intervjuer gjennomført mellom 13. og 24. august, og er et gjennomsnitt av målinger utført av Novus, Kantar Sifo og Ipsos.

(©NTB)

Mest sett siste uken