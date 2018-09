De rødgrønne fortsetter framgangen

De rødgrønne er i siget, bekrefter den siste gjennomsnittsmålingen fra Poll of polls. Her er Ap-leder Jonas Gahr Støre på vei til kontoret sitt etter at KrF-leder Knut Arild Hareide anmodet sitt landsstyre om å vurdere samarbeid med Arbeiderpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)