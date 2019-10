De siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag

Den siktede 32-åringen etter ambulansedramaet i Oslo har sagt seg villig til avhør onsdag. Også den siktede kvinnen skal avhøres.

Mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, opplyser til NTB at avhørene etter planen starter onsdag ettermiddag.

Den 25 år gamle kvinnen som er siktet i samme sak, skal avhøres klokken 11 onsdag, opplyser hennes forsvarer John Arild Aasen til VG.

Til Aftenposten opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid at ingen av de to vil bli framstilt for varetektsfengsling onsdag.

Drapsforsøk

Mannen er siktet for drapsforsøk etter at han tirsdag skal ha forsøkt å kjøre på tilfeldige fotgjengere med en kapret ambulanse.

Ambulansen ble kapret etter ankomst til et ulykkessted, der den siktede hadde gått rundt med en personbil og landet på taket. Etter en vill ferd med ambulansen gjennom gatene på Torshov i Oslo, ble han til slutt presset av flere politibiler og en annen ambulanse til å kjøre inn i en bygning.

I ambulansen fant politiet en hagle og en maskinpistol av typen Uzi, samt en større mengde av det som trolig er narkotika. Ifølge politiet var ikke mannen i stand til å la seg avhøre tirsdag.

Tidligst onsdag

Den 25 år gamle kvinnen som var med 32-åringen i den første bilen, men som siden løp vekk fra stedet, er siktet for befatning av skytevåpen. Hva som vil skje med henne, er ikke avklart.

– Hun erkjenner å ha vært involvert i ulykken, men for henne var det en skrekkelig opplevelse. Etter hennes oppfatning er hun slett ikke skyldig i det hun er siktet for, uttalte advokat John Arild Aasen til TV 2 tirsdag kveld.

En barnevogn med et tvillingpar på sju måneder ble truffet av ambulansen. Begge ble kjørt til Ullevål sykehus, men uten alvorlige skader. Også et eldre ektepar ble kjørt til legevakta, etter å ha skadd seg da de slengte seg unna den kaprede ambulansen.

Godt kjent

Begge de pågrepne ble beskrevet som godt kjent av politiet fra tidligere saker. 32-åringen har fra tidligere en rekke dommer for befatning med narkotika og med våpen. Han er også dømt for grovt ran.

– Siktede synes nå å være inne i en fase der han har altfor liten evne til å avstå fra å begå til dels svært alvorlig kriminalitet, skrev Asker og Bærum tingrett i en fengslingskjennelse mot mannen i 2017 som NRK gjenga.

Ifølge Dagbladet har mannen siden den gang vært i et program for å slutte med narkotika, der han hadde god framgang. Han møtte opp til avtaler, avla negative prøver på stoffbruk og gjorde det bra på skolen. I august skal han derimot, ifølge en kjennelse, ha falt tilbake til rus.

Benekter høyreekstremisme

Et trusselbrev sendt til mediene før ambulansekapringen i Oslo etterforskes også av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Ifølge Dagbladet uttrykkes et høyreekstreme og rasistiske sympatier i brevet, som nylig skal ha blitt sendt ut via en kryptert adresse.

32-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, sier at mannen ikke har noen høyreekstreme tilknytninger eller tilbøyeligheter.

– Jeg vil på det sterkeste avvise slike anklager, sa Pedersen til Aftenposten.

