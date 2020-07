Nordmenn som reiste til Spania da landet hadde grønn status, har rett til sykepenger om det trengs i karantenetiden.

Det opplyser landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fredag.

Bakgrunnen for dette er at de som reiste før statusoppdateringen for Spania, ikke har brutt regelverket, understreker hun.

