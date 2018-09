De to drepte i Trondheim var begge fra Afghanistan

De to som døde etter å ha blitt utsatt for grov vold i en leilighet i Trondheim mandag kveld, var begge afghanere. Det var også gjerningsmannen.

De to er 19 år gamle Nasratullah Hashimi og 17 år gamle Reza Alizada.

Mannen som er siktet for forsettlig drap på de to, vil bli fremstilt for fengsling når det lar seg gjøre. Han ble skutt i beinet av politiet før pågripelsen på jernbanestasjonen i byen.

Mannen er innlagt på St. Olavs hospital. Tilstanden hans er alvorlig, men stabil. Det samme gjelder en fjerde ung mann som ble skadd under voldshendelsen i en leilighet i Prinsens gate. De fire involverte er jevnaldrende og kommer alle fra Afghanistan.

Politiet opplyser at siktelsen mot den mistenkte gjerningsmannen er foreløpig. Etterforskningen fortsetter for fullt. Blant annet avhøres vitner, og politiet sikrer elektroniske og fysiske spor. Politiet vil gå ut med informasjon om den foreløpige obduksjonsrapporten så snart den foreligger. Obduksjonene blir foretatt tirsdag.

